Теннисист Медведев победил Джоковича и стал победителем US Open

Фото: AP/TASS/Elise Amendola

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США.

Игра прошла в Нью-Йорке. Матч продолжался 2 часа 15 минут и завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Отмечается, что 25-летний Медведев впервые одержал победу в финале турнира Большого шлема.

Ранее Джокович вышел в финал US Open. Теннисист в полуфинале обыграл немца Александра Зверева со счетом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.

До этого в полуфинальном матче Открытого чемпионата США Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Игра прошла в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:2 в пользу россиянина. Матч длился 2 часа 4 минуты.