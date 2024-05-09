Захарова: слова Туска о военных НАТО на Украине подтвердили гибридную войну против РФ

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова премьер-министра Польши Дональда Туска о присутствии солдат НАТО на Украине. Ее слова приводит ТАСС.

"Подтверждение того, что Запад ведет против России гибридную войну", – прокомментировала дипломат.

Ранее Туск заявил, что на Украине присутствуют наблюдатели и инженеры НАТО. Он также подчеркнул, что альянс продолжает помогать Украине, которая без его поддержки не смогла бы так долго обороняться.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО не планирует отправлять на Украину своих военных. По его словам, альянс не желает быть напрямую втянутым в конфликт.

