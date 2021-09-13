Путин пообещал решить вопрос с автомобилями для паралимпийцев

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Владимир Путин пообещал решить вопрос с BMW для паралимпийцев. Слова президента приводит РИА Новости.

"А почему нет? Честно говоря, я исходил из того, что так должно быть. Я скажу, вопроса нет", – заявил президент, отвечая на вопрос, получат ли призеры Паралимпиады автомобили.

Напомним, новые автомобили получают обладатели золотых, серебряных и бронзовых медалей Олимпийских игр. При этом паралимпийцам вручают сертификаты.

Ранее Путин пообещал продолжить оказывать поддержку паралимпийцам. Президент отметил заслуги спортсменов и их тренеров.