"Специальный репортаж": "вундеркинды"

Которую неделю вся страна следит буквально за каждым шагом 9-летней Алисы Тепляковой. Девочка сдала ЕГЭ и поступила на психологический факультет МГУ. На лекции ее привозит отец.

Специальный корреспондент Марина Кварацхелия проговорила с самой юной российской первокурсницей, а так же другими вундеркиндами и попыталась понять, как вырастить чудо-ребенка, и кем он станет, когда вырастет. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.