Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную патриотическому воспитанию в школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

16 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Воспитание патриотов в эпоху тик-тока".

С нового учебного года патриотическое воспитание в школах включили в образовательный стандарт. Как проходят занятия по новому предмету? Как такое обучение помогает развитию личности школьников? Об этом и многом другом расскажут:



заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев;

директор ФГБУ "Роспатриотцентр" Наталия Мандрова;

председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко;

директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова.

Смотрите прямую трансляцию 16 сентября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.