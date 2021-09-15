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Общество

18:21

Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную патриотическому воспитанию в школе

общество дети пресс-конференция

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

16 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Воспитание патриотов в эпоху тик-тока".

С нового учебного года патриотическое воспитание в школах включили в образовательный стандарт. Как проходят занятия по новому предмету? Как такое обучение помогает развитию личности школьников? Об этом и многом другом расскажут:

  • заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев;
  • директор ФГБУ "Роспатриотцентр" Наталия Мандрова;
  • председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко;
  • директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова.

Смотрите прямую трансляцию 16 сентября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

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