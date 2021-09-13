Минпросвещения РФ пересмотрит экспертные заключения по учебнику со ссылкой на порносайт

19:28
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Минпросвещения РФ пересмотрит заключения экспертов по учебнику английского языка, где была опубликована ссылка на порносайт. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве пояснили, что федеральный перечень учебников представляет собой многоуровневую систему оценки качества. При этом выявленные ошибки после включения в перечень за последние годы были единичными.
"Процедура формирования перечня позволяет оперативно перепроверять учебник в случае поступления жалоб. В настоящее время все экспертные заключения по учебнику пересматриваются, и он будет отозван", – уточнили в Минпросвещения.
Ранее сообщалось, что в учебнике издательства "Просвещение" по английскому языку за 6-й класс была опубликована ссылка на порносайт. Она встречается в изданиях за 2008, 2014 и 2021 годы. В настоящий момент издание и распространение печатной версии книги приостановлено. Электронное издание уже исправлено.
В начале сентября в проекте "Московская электронная школа" стал доступен новый сервис "Портфолио учащегося". В нем формируется информация об учебе, научных и спортивных конкурсах, олимпиадах, проектной, исследовательской и творческой деятельности.
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