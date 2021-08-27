Почти 80% россиян потратили больше 10 тыс руб на подготовку ребенка к школе

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79% российских родителей потратили больше 10 тысяч рублей на подготовку ребенка к школе, и лишь 1% опрошенных потратили меньше 5 тысяч рублей. Об этом сообщает "Газета.ру", приводя результаты опроса сервиса "Актион Образование".

При этом 20% россиян потратили на школьные вещи от 5 до 10 тысяч рублей.

Результаты опроса показали, что больше всего денег родители заплатили за одежду и канцелярские товары. В свою очередь, многодетные семьи рассказали, что дороже всего оказалось собрать школьника начальных классов.

В исследовании также приняли участие педагоги. Почти 50% учителей сказали, что родители жаловались им на нехватку средств для покупки школьных принадлежностей. При этом 15% педагогов рассказали, что родителям приходится покупать и учебники для детей, но они относятся к этому лояльно.

Почти половине родителей (46%) хотелось бы уменьшить расходы на подготовку детей к новому учебному году. Более половины учителей (54%) назвали траты приемлемыми.

Ранее в Росстате подсчитали стоимость набора школьника. Третий год подряд она оказалась ниже уровня инфляции. Однако отмечается, что на девочек и мальчиков придется потратить больше, чем в прошлом году. Причем набор одежды и канцелярии для вторых подорожал сильнее.