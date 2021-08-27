Почти 80% россиян потратили больше 10 тыс руб на подготовку ребенка к школе

15:21
Фото: Depositphotos/5seconds
79% российских родителей потратили больше 10 тысяч рублей на подготовку ребенка к школе, и лишь 1% опрошенных потратили меньше 5 тысяч рублей. Об этом сообщает "Газета.ру", приводя результаты опроса сервиса "Актион Образование".
При этом 20% россиян потратили на школьные вещи от 5 до 10 тысяч рублей.
Результаты опроса показали, что больше всего денег родители заплатили за одежду и канцелярские товары. В свою очередь, многодетные семьи рассказали, что дороже всего оказалось собрать школьника начальных классов.
В исследовании также приняли участие педагоги. Почти 50% учителей сказали, что родители жаловались им на нехватку средств для покупки школьных принадлежностей. При этом 15% педагогов рассказали, что родителям приходится покупать и учебники для детей, но они относятся к этому лояльно.
Почти половине родителей (46%) хотелось бы уменьшить расходы на подготовку детей к новому учебному году. Более половины учителей (54%) назвали траты приемлемыми.
Ранее в Росстате подсчитали стоимость набора школьника. Третий год подряд она оказалась ниже уровня инфляции. Однако отмечается, что на девочек и мальчиков придется потратить больше, чем в прошлом году. Причем набор одежды и канцелярии для вторых подорожал сильнее.
Москвичам рассказали, сколько придется потратить на сборы ребенка в школу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: