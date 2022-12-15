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"Мрр вашему дому": эстакада МСД

"Мрр вашему дому": эстакада МСД

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Ведущий кот Бублик оценил, как изменилась транспортная доступность на севере Москвы. Он рассказал, как новая эстакада от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе, построенная в рамках Московского скоростного диаметра, сэкономила москвичам время в пути.

Кроме того, эта эстакада длиной почти 2,5 километра считается крупнейшей в Европе. По словам специалистов, строительство северной части диаметра было наиболее сложным, потому что ее приходилось создавать без остановки движения поездов на Октябрьском направлении железной дороги.

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