"Мрр вашему дому": эстакада МСД

Ведущий кот Бублик оценил, как изменилась транспортная доступность на севере Москвы. Он рассказал, как новая эстакада от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе, построенная в рамках Московского скоростного диаметра, сэкономила москвичам время в пути.

Кроме того, эта эстакада длиной почти 2,5 километра считается крупнейшей в Европе. По словам специалистов, строительство северной части диаметра было наиболее сложным, потому что ее приходилось создавать без остановки движения поездов на Октябрьском направлении железной дороги.