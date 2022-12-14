Эксперимент по маркировке медицинских изделий продлят до 31 августа 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции приняла решение продлить эксперимент по маркировке медицинских изделий в России до 31 августа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Продление эксперимента объясняется необходимостью доработки нормативной базы.

"Участники эксперимента выявили некоторые особенности оборота отдельных видов медицинских изделий, решение которых требует дополнительной проработки с точки зрения как нормативных правовых актов, так и функционала информационной системы", – говорится в сообщении.

Пилотный проект по маркировке медицинских изделий начался 15 февраля 2022 года и распространяется на слуховые аппараты, коронарные стенты, обеззараживатели воздуха, ортопедическую обувь, компьютерные томографы и санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании.

Ранее стало известно, что ЛДПР занимается разработкой законопроекта о предупреждающей о вреде маркировке вейпов и содержащей устрашающие картинки упаковке для них.

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