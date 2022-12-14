Препарат против антибиотикорезистентности могут зарегистрировать в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России в ближайшее время могут зарегистрировать новый препарат "Фтортиазинон", который направлен на преодоление устойчивости к антибиотикам, сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Препарат "Фтортиазинон" <...> прошел первую, вторую и третью стадии клинических испытаний и в ближайшее время, я надеюсь, будет зарегистрирован", – сказал Гинцбург в ходе круглого стола "Инновационная фармацевтика в России. Барьеры и открывающиеся возможности у компаний – национальных чемпионов".

По словам специалиста, теперь основной задачей является быстрое создание условий для расширения медицинских показаний по применению препарата. Ученый считает, что антибиотикорезистентность и устойчивость к химиопрепаратам – это одна из важнейших проблем во всем мире.

"За последние 50 лет антибиотики и вакцины продлили человеческую жизнь на 20–25 лет. Если мы сейчас потеряем антибиотики <...>, то будет очень сильный откат в здравоохранении по всем позициям, чего нельзя допустить", – сказал ученый.

По мнению Гинцбурга, государство должно заняться созданием тех препаратов, которые будут преодолевать устойчивость к антибиотикам и не вызывать ее.

Ранее сообщалось, что семь фармацевтических компаний подали заявки на поддержку 14 клинических исследований новых препаратов в столичных медучреждениях. Заммэра Анастасия Ракова отметила, что шесть компаний уже подобрали учреждения, в которых можно проводить исследования.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!