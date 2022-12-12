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09:37

Город

Семь фармкомпаний подали заявки на поддержку клинических исследований лекарств в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заммэра Анастасия Ракова рассказала, что семь фармкомпаний подали заявки на поддержку клинических исследований новых препаратов в столичных медучреждениях. В начале осени эту программу расширили, напомнила она.

Власти города намерены развивать эти меры поддержки и в следующем году. Соответствующий документ подписал Сергей Собянин.

"Уже семь фармацевтических компаний подали заявки на поддержку в проведении 14 клинических исследований", – отметила Ракова.

По словам заммэра, шести компаниям уже удалось подобрать учреждения, на базе которых можно проводить исследования, для трех проработаны критерии подбора добровольцев.

Она выразила уверенность в том, что помощь в этом направлении позволяет улучшить качество новых лекарств.

Фармкомпании получают организационную поддержку, которая предполагает:

  • оценку выполнения клинического исследования;
  • подбор городских медорганизаций с необходимым оборудованием и расходными материалами для проведения исследования;
  • формирование исследовательской команды;
  • набор пациентов (добровольцев);
  • взаимодействие с этическими комитетами;
  • юридическое сопровождение.

Кроме того, в системе столичного здравоохранения есть все необходимые условия для разработки новых препаратов:

  • около 60 организаций имеют большой опыт такой работы более чем по 50 терапевтическим областям;
  • учреждения обладают профессиональными командами;
  • в медорганизациях есть необходимое оборудование.

За 10 лет в Москве удалось провести более 1,7 тысячи клинических исследований.

Что касается финансовой поддержки, фармкомпании могут рассчитывать на возмещение 50% затрат в отношении препаратов, необходимых для московского здравоохранения.

Ранее сообщалось, что столичные власти продлили на 2023 год программу комплексной поддержки клинических исследований новых лекарственных препаратов в городских медучреждениях.

Собянин пояснил, что город будет помогать фармацевтическим компаниям в выборе подходящих площадок, а также в подборе команды и волонтеров. Кроме того, столичные власти будут оказывать разработчикам лекарств юридическую помощь и компенсировать до 50% всех затрат на исследование важных препаратов.

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