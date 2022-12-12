09:37Город
Семь фармкомпаний подали заявки на поддержку клинических исследований лекарств в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заммэра Анастасия Ракова рассказала, что семь фармкомпаний подали заявки на поддержку клинических исследований новых препаратов в столичных медучреждениях. В начале осени эту программу расширили, напомнила она.
Власти города намерены развивать эти меры поддержки и в следующем году. Соответствующий документ подписал Сергей Собянин.
"Уже семь фармацевтических компаний подали заявки на поддержку в проведении 14 клинических исследований", – отметила Ракова.
По словам заммэра, шести компаниям уже удалось подобрать учреждения, на базе которых можно проводить исследования, для трех проработаны критерии подбора добровольцев.
Она выразила уверенность в том, что помощь в этом направлении позволяет улучшить качество новых лекарств.
Фармкомпании получают организационную поддержку, которая предполагает:
- оценку выполнения клинического исследования;
- подбор городских медорганизаций с необходимым оборудованием и расходными материалами для проведения исследования;
- формирование исследовательской команды;
- набор пациентов (добровольцев);
- взаимодействие с этическими комитетами;
- юридическое сопровождение.
Кроме того, в системе столичного здравоохранения есть все необходимые условия для разработки новых препаратов:
- около 60 организаций имеют большой опыт такой работы более чем по 50 терапевтическим областям;
- учреждения обладают профессиональными командами;
- в медорганизациях есть необходимое оборудование.
За 10 лет в Москве удалось провести более 1,7 тысячи клинических исследований.
Что касается финансовой поддержки, фармкомпании могут рассчитывать на возмещение 50% затрат в отношении препаратов, необходимых для московского здравоохранения.
Ранее сообщалось, что столичные власти продлили на 2023 год программу комплексной поддержки клинических исследований новых лекарственных препаратов в городских медучреждениях.
Собянин пояснил, что город будет помогать фармацевтическим компаниям в выборе подходящих площадок, а также в подборе команды и волонтеров. Кроме того, столичные власти будут оказывать разработчикам лекарств юридическую помощь и компенсировать до 50% всех затрат на исследование важных препаратов.
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