ЗАГС Москвы назвал число заявлений, поданных к январским праздникам

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В Москве открыт прием заявлений на регистрацию брака в январские праздники, заявление подали уже 55 пар. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Управления ЗАГС столицы.

Там отметили, что период новогодних праздников пользуется популярностью среди молодоженов, а самой востребованной датой стало 7 января. Из-за этого в некоторых отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания с 2020 года был отменен выходной.

"В 2020 году в Рождество поженились около 60 пар, в 2021 году свадьбу в Рождество сыграли более 50 пар, около 40 пар выбрали для бракосочетания 7 января 2022 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в прошлом году в новогодние праздники – с 5 по 9 января – в Москве поженились 170 пар.

В 2023 году с 4 по 7 января в столице будут открыты дворцы бракосочетания № 1, 4, 5 и Кутузовский отдел ЗАГС. Кроме того, Кутузовский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания № 1 будут также открыты 5 и 7 января

4 и 6 января торжественные церемонии пройдут во дворцах бракосочетания № 4 и 5.

Ранее сообщалось, что на фоне частичной мобилизации в России выросло число браков. Так, в Перми с 21 сентября по 3 октября зарегистрировали 1 616 браков, это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

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