"Московский патруль": Бастрыкин поздравил сотрудников СК с Днем народного единства

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поздравил правоохранителей с Днем народного единства. Он отметил исключительную важность этой даты для страны.

В начале торжества Бастрыкин почтил память погибших сотрудников ведомства. Он также наградил победителей конкурса профессионального мастерства для молодых следователей. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

