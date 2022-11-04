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04 ноября, 00:00

Общество

"Московский патруль": Бастрыкин поздравил сотрудников СК с Днем народного единства

"Московский патруль": Бастрыкин поздравил сотрудников СК с Днем народного единства

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поздравил правоохранителей с Днем народного единства. Он отметил исключительную важность этой даты для страны.

В начале торжества Бастрыкин почтил память погибших сотрудников ведомства. Он также наградил победителей конкурса профессионального мастерства для молодых следователей. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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