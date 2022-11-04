04 ноября, 00:00Общество
"Московский патруль": Бастрыкин поздравил сотрудников СК с Днем народного единства
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поздравил правоохранителей с Днем народного единства. Он отметил исключительную важность этой даты для страны.
В начале торжества Бастрыкин почтил память погибших сотрудников ведомства. Он также наградил победителей конкурса профессионального мастерства для молодых следователей. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль