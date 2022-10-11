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Новости

11 октября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": "черных риелторов" обязали выплатить более 200 тыс руб пострадавшим

"Московский патруль": "черных риелторов" обязали выплатить более 200 тыс руб пострадавшим

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В Москве суд обязал так называемых "черных риелторов" выплатить более 200 миллионов рублей пострадавшим. Людям, которые обратились в элитное агентство недвижимости, и заплатили огромные деньги за несуществующие, как выяснилось, квартиры.

Аферисты предлагали квадратные метры по специальной программе от государства, но все оказалось фикцией. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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