"Московский патруль": мигранты не пустили женщину в купленную ей квартиру

К "Москве 24" обратилась за помощью жительница столицы Елена Качанова. Женщина купила квартиру, но не смогла в нее попасть. Ее не пустили мигранты.

Кто сдал в аренду чужую однокомнатную квартиру? И почему не получается привлечь к ответственности лже-собственника? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.