"Московский патруль": в Подмосковье задержали двух участников банды "черных риелторов"

В Подмосковье задержали двух активных участников банды "черных риелторов". Их жертвами чаще всего становились одинокие люди с задолженностями по коммунальным платежам.

Сначала обманщики втирались к людям в доверие, обещали помочь с долгами и даже работой, а между тем обманывали потенциальных жертв.

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