Москва отразила крупнейшую атаку БПЛА за последние 2 года

В ночь на 18 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили самую масштабную за последние два года атаку на Москву. Всего системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали свыше 190 беспилотников. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Самая крупная атака"

Первые сообщения о дронах появились около 04:37: Вооруженные силы Украины запустили сразу 15 БПЛА в сторону Москвы, написал Сергей Собянин в мессенджере MAX. Все они были уничтожены системой ПВО Минобороны.

Последующая волна была направлена на Капотню. В частности, фрагменты сбитых летательных аппаратов упали на территорию торгового центра "Садовод", незначительно повредив одно здание, в то же время несколько беспилотников достигли Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

"Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет", – написал мэр.

Пожар на МНПЗ не повлиял на поставку нефтепродуктов в Москву, заявили в комплексе городского хозяйства. Работа всех АЗС в городе проходит в штатном режиме.

Попытка атаки вражеских беспилотников Москвы в четверг, 18 июня, стала самой массовой за последние два года: ПВО отразили более 190 дронов.

Для работы экстренных служб в Москве перекрыли автомобильное движение на нескольких улицах на юго-востоке мегаполиса. Изменения затронули Новорязанское шоссе, Чагинскую улицу, улицы Верхние Поля и Капотню.

В свою очередь, столичный Дептранс предупредил о перекрытиях:



внутренней стороны МКАД в районе улицы Молдагуловой;

внутренней стороны МКАД у Новорязанского шоссе;

внутренней стороны 11-го километра МКАД;

Волгоградского проспекта по направлению в область у дома 168;

Новорязанского шоссе по направлению в центр у дома 56 на Привольной улице.

Вместе с тем под временную корректировку подпали и автобусы в районе Капотни. Меры затронули маршруты с711, 739в, 739к, с694, 228, м78, 436, 655, с394 со стороны МКАД и с710, с744, с768, с867, с754, м72, с9 со стороны Белореченской улицы. В связи с этим горожан просят пользоваться ближайшими станциями метро Люблинско-Дмитровской, Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линий.

Кроме того, автомобилистов просят не останавливаться на МКАД без крайней необходимости, чтобы не мешать работе спецтехники.

Атака на Московскую область

Целью ВСУ также стали несколько округов Подмосковья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Например, фрагменты БПЛА попали на кровлю торгового центра "Мега Белая Дача", в результате чего началось возгорание. Огонь удалось ликвидировать на площади 25 квадратных метров силами 20 человек, а также 6 единиц техники. После инцидента ТЦ приостановил работу.

В деревне Степаново, расположенной в городском округе Электросталь, обломки дрона повредили крышу частного дома, что привело к ранению местной жительницы – она получила травму плеча, но от госпитализации отказалась.

В самой Электростали на улице Радио в результате падения обломков БПЛА загорелся автомобиль. В Люберцах осколки аппарата повредили фитнес-центр и объект в промышленной зоне, а в деревне Масново-Жуково в Чехове вражеский БПЛА попал в дачный дом на территории СНТ, разрушив строение и хозпостройки.

В то же время в поселке Крюково разрушения получили несколько дачных участков, еще два дачных дома загорелись в СНТ "Дружба" деревни Фатеево в Павловском Посаде.

В Жуковском беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Гагарина, повредив выход на пожарную лестницу и две балконные плиты. Одна из них упала на территорию детской площадки.

На фоне инцидента местные власти организовали пункт временного размещения (ПВР) для жителей пострадавшего здания, отмечал глава города Андроник Пак. Его открыли в помещении расположенной рядом с многоэтажкой средней школы.

Общее количество пострадавших в области, по последним данным Андрея Воробьева, составило 17 человек. Из них трое – 22-летний мужчина с ранениями живота, таза и конечностей, 10-летняя девочка с травмами голеней и 35-летний мужчина с множественными ранениями – жители Раменского. Первый сейчас находится в Раменской больнице, вторая – в Центре охраны материнства и детства, третий – в Жуковской клинике.

В Солнечногорске 46-летний мужчина получил осколочное ранение плеча, а в Люберцах двух мужчин 20 и 33 лет госпитализировали с травмой бедра и переломом руки – их состояние оценивается как средней тяжести. Еще один житель с ранениями шеи доставлен в Люберецкую больницу из Дзержинского.

За медпомощью в Котельниках обратились 9 человек, из которых 5 также попали в Люберецкую больницу. Трехлетнего ребенка направили в Центр охраны материнства и детства, а 19-летнего пострадавшего – в Жуковскую больницу. Вместе с тем в Люберецкую направили 50-летнего мужчину из ТЦ "Садовод".

Губернатор заявил, что региональные власти находятся на связи с семьями пострадавших и окажут всю необходимую поддержку. Областная прокуратура открыла горячую линию для помощи пострадавшим.

Оставить заявку для получения юридической поддержки можно по телефону 8 (916) 240-31-28. Более того, подмосковный прокурор Сергей Забатурин дал распоряжение по взятию на контроль работы пунктов приема и размещения людей.

Работа столичных аэропортов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Атака в том числе повлияла на работу четырех аэропортов: Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Авиагавани несколько раз вводили ограничения на прием и отправку самолетов. Кроме того, утром в Шереметьево провели эвакуацию пассажиров.

На фоне этого Минтранс РФ и Росавиация усилили контроль гражданской авиации в регионе. В частности, для поддержки пассажиров был привлечен дополнительный персонал и инспекторы Ространснадзора. Еще в аэровокзалах раздавали коврики и матрасы, а также настроили работу питьевых фонтанов, пурифайеров и кулеров с водой. Также были открыты бесплатные комнаты матери и ребенка, поддерживались температурный и санитарный режимы в соответствии с нормами.

В свою очередь, Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку, а прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте приступила к отслеживанию соблюдения прав пассажиров и оказания им услуг.

В настоящее время обслуживание рейсов ведется в штатном режиме, а обстановка в самих аэровокзалах спокойная.

Согласно данным пресс-службы Ассоциации туроператоров России (АТОР), ограничения в работе авиаузлов коснулась около 8 тысяч туристов, планирующих вылететь из Москвы или вернуться в столицу. По данным онлайн-табло на полдень 18 июня, в аэропортах было задержано и отменено 527 рейсов.

Например, "Аэрофлот" скорректировал расписание, перенеся время вылетов и отменив часть рейсов. Еще ряд судов, прибывающих в Шереметьево, компания перенаправила на запасные аэродромы до снятия ограничений.

Вместе с тем в компании призвали пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорты, предложив провести процедуры возврата и обмена билетов онлайн или через чат-бота на сайте. При этом билеты, купленные у агентства, вернуть можно только по месту покупки.

С аналогичной просьбой к гражданам обратилась авиакомпания "Россия", также изменившая график перелетов. Подобные меры ввела и компания S7.