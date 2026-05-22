Захарова сравнила атаку ВСУ на Старобельск с преступлениями нацистов в годы ВОВ

Вооруженные силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике 22 мая. По предварительным данным, погибли четыре человека и еще десятки получили ранения. О том, что известно о произошедшем и как на это отреагировали власти РФ, – в нашем материале.
Били целенаправленно
Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР в ночь на 22 мая. По данным Следственного комитета, для атаки были задействованы четыре БПЛА, а здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев бил по этим объектам целенаправленно.
На месте ударов были организованы поисково-спасательные работы, которые прерывали на время угрозы повторного удара. В момент атаки в общежитии находились 86 человек от 14 до 18 лет, рассказал глава региона Леонид Пасечник. Кроме того, в здании был один работник учебного заведения, добавили в СК.
По словам уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, предварительно, в результате атаки ВСУ погибли четверо. Кроме того, детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова отметила в своем канале в MAX, что по данным на 14:00 было известно о 39 пострадавших детях, из которых девять доставили в больницу. По ее словам, состояние троих оценивается как тяжелое.
"Предварительно – под завалами могут оставаться 18 детей. Молимся, чтобы число жертв не увеличилось", – написала она.
Кроме оказания медицинской помощи на месте, сотрудники федеральных центров проводили телемедицинские консультации, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Также была организована психологическая поддержка семей учеников, подчеркнули в пресс-службе МЧС. Для помощи пострадавшим волонтеры молодежных организаций сдают кровь, сообщили в министерстве молодежной политики ЛНР. Кроме того, для родителей учеников колледжа организовали пункты временного размещения, сообщили власти региона.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Кроме того, ведомством будет дана правовая оценка действиям военнослужащим, которые направили беспилотники в гражданский объект.
"Выродки"
Местная жительница Ольга заявила RT, что ВСУ били по зданиям учебного заведения целенаправленно.
"Я побежала как раз к общежитию – такое ощущение, что было здание расколото на две половинки. Из окон кричали дети: "Помогите!" – добавила она.
Подруга одной из пропавших учениц рассказала журналистам, что в первые минуты после случившегося царил хаос.
Молодой человек одной из пропавших студенток сказал изданию, что в последний раз разговаривал с девушкой примерно в 00:30, и в этот момент она пережидала тревогу на первом здании общежития. После того, как их распустили по комнатам, здание атаковали где-то через полчаса.
"Сестра говорит, что видела, как от здания Оксана (имя пропавшей девушки. – Прим. ред.) бежала впереди нее. Пыталась спастись. Было пять или шесть прилетов. После одного из них сестре моей девушки осколок прилетел в ногу, а Оксану она потеряла из виду. Больше мы о ней ничего не знаем. В больнице мы ее до сих пор не нашли", – рассказал молодой человек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим совершил очередное чудовищное преступление.
"Сейчас самое главное – принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто еще под ними находится", – подчеркнул представитель Кремля.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заверил, что колледж и пострадавшие получат всю необходимую поддержку. Его комментарий привели в пресс-службе ведомства.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала в своем телеграм-канале, что после атаки на Старобельск готовит обращение представителям ООН и ОБСЕ.
"Рассчитываем также на соответствующую оценку произошедшего со стороны международного сообщества. Подобные действия, с точки зрения международного гуманитарного права, могут и должны рассматриваться как военное преступление", – добавила она.
В постпредсве РФ при ООН в Женеве потребовали от Верховного комиссара по правам человека в организации Фолькера Тюрка осудить случившееся в ЛНР. Молчание же будет "равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев", сказано в заявлении.
Также в ООН обратился председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
"Режим Зеленского показал всему миру свою особую людоедскую сущность – ударил ночью по спящим в глубоком тылу детям", – написал правозащитник в MAX.
Также российская делегация запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН, сообщил пресс-секретарь постоянного представителя России при ООН Евгений Успенский. В самой организации заявили, что "собирают дополнительную информацию" о случившемся, отметила РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Шабия Манту. Позднее стало известно, что заседание пройдет 22 мая в 22:00 по московскому времени.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с журналистами сравнила действия ВСУ с преступлениями нацистов в отношении детей в годы Великой Отечественной Войны.
По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, вся суть киевского режима в том, что они атакую не военные объекты.
"Поэтому надо побыстрее выполнять задачи специальной военной операции и все это завершать нашей победой. Это негодяи и террористы, ничего не изменит их, кроме полного обнуления этого режима", – подчеркнул парламентарий РИА Новости.
В сложной ситуации ЛНР поддержали другие российские регионы. В частности, свою помощь предложили губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, слова соболезнования выразили главы многих субъектов страны.
Кроме того, глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале назвал представителей режима Зеленского "выродками".
"За этим подлым преступлением последует жесткий ответ. Херсонская область скорбит вместе с жителями Луганской Народной Республики. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Сил и мужества родным, медикам, спасателям и всем, кто сейчас работает на месте трагедии", – подчеркнул Сальдо.
Власти Украины ситуацию на момент публикации материала никак не прокомментировали.