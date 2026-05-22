Захарова сравнила атаку ВСУ на Старобельск с преступлениями нацистов в годы ВОВ

Вооруженные силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике 22 мая. По предварительным данным, погибли четыре человека и еще десятки получили ранения. О том, что известно о произошедшем и как на это отреагировали власти РФ, – в нашем материале.

Били целенаправленно

Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР в ночь на 22 мая. По данным Следственного комитета, для атаки были задействованы четыре БПЛА, а здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев бил по этим объектам целенаправленно.





Родион Мирошник посол по особым поручениям МИД РФ Мы хотим, чтобы все четко понимали, что украинский режим – это режим, который, стремясь как-то компенсировать свои проигрыши на поле, они готовы бить по детям, они готовы убивать детей, они готовы разрушать школы и высшие учебные заведения, они готовы применять западное вооружение, которое им дают западные спонсоры, для того, чтобы бить по гражданскому населению. То есть это все есть военные преступления.

На месте ударов были организованы поисково-спасательные работы, которые прерывали на время угрозы повторного удара. В момент атаки в общежитии находились 86 человек от 14 до 18 лет, рассказал глава региона Леонид Пасечник. Кроме того, в здании был один работник учебного заведения, добавили в СК.

По словам уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, предварительно, в результате атаки ВСУ погибли четверо. Кроме того, детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова отметила в своем канале в MAX, что по данным на 14:00 было известно о 39 пострадавших детях, из которых девять доставили в больницу. По ее словам, состояние троих оценивается как тяжелое.

"Предварительно – под завалами могут оставаться 18 детей. Молимся, чтобы число жертв не увеличилось", – написала она.

Кроме оказания медицинской помощи на месте, сотрудники федеральных центров проводили телемедицинские консультации, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Также была организована психологическая поддержка семей учеников, подчеркнули в пресс-службе МЧС. Для помощи пострадавшим волонтеры молодежных организаций сдают кровь, сообщили в министерстве молодежной политики ЛНР. Кроме того, для родителей учеников колледжа организовали пункты временного размещения, сообщили власти региона.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Кроме того, ведомством будет дана правовая оценка действиям военнослужащим, которые направили беспилотники в гражданский объект.

"Выродки"

Местная жительница Ольга заявила RT, что ВСУ били по зданиям учебного заведения целенаправленно.

"Я побежала как раз к общежитию – такое ощущение, что было здание расколото на две половинки. Из окон кричали дети: "Помогите!" – добавила она.

Подруга одной из пропавших учениц рассказала журналистам, что в первые минуты после случившегося царил хаос.





подруга одной из пропавших учениц Дети выбегали из общаг. Кто мог, тот спасался как мог, босиком выбегали.

Молодой человек одной из пропавших студенток сказал изданию, что в последний раз разговаривал с девушкой примерно в 00:30, и в этот момент она пережидала тревогу на первом здании общежития. После того, как их распустили по комнатам, здание атаковали где-то через полчаса.

"Сестра говорит, что видела, как от здания Оксана (имя пропавшей девушки. – Прим. ред.) бежала впереди нее. Пыталась спастись. Было пять или шесть прилетов. После одного из них сестре моей девушки осколок прилетел в ногу, а Оксану она потеряла из виду. Больше мы о ней ничего не знаем. В больнице мы ее до сих пор не нашли", – рассказал молодой человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим совершил очередное чудовищное преступление.

"Сейчас самое главное – принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто еще под ними находится", – подчеркнул представитель Кремля.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заверил, что колледж и пострадавшие получат всю необходимую поддержку. Его комментарий привели в пресс-службе ведомства.





Сергей Кравцов министр просвещения РФ Вражеский удар нанесен прицельно по детям, туда, где не может быть военных целей. Это удар по беззащитным, по тем, кто приехал учиться. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагического удара. Это ужасное событие, оборвавшее жизни детей. Скорблю вместе с вами, разделяю вашу боль.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала в своем телеграм-канале, что после атаки на Старобельск готовит обращение представителям ООН и ОБСЕ.

"Рассчитываем также на соответствующую оценку произошедшего со стороны международного сообщества. Подобные действия, с точки зрения международного гуманитарного права, могут и должны рассматриваться как военное преступление", – добавила она.

В постпредсве РФ при ООН в Женеве потребовали от Верховного комиссара по правам человека в организации Фолькера Тюрка осудить случившееся в ЛНР. Молчание же будет "равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев", сказано в заявлении.

Также в ООН обратился председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

"Режим Зеленского показал всему миру свою особую людоедскую сущность – ударил ночью по спящим в глубоком тылу детям", – написал правозащитник в MAX.

Также российская делегация запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН, сообщил пресс-секретарь постоянного представителя России при ООН Евгений Успенский. В самой организации заявили, что "собирают дополнительную информацию" о случившемся, отметила РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Шабия Манту. Позднее стало известно, что заседание пройдет 22 мая в 22:00 по московскому времени.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с журналистами сравнила действия ВСУ с преступлениями нацистов в отношении детей в годы Великой Отечественной Войны.





Мария Захарова официальный представитель МИД РФ Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях.

По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, вся суть киевского режима в том, что они атакую не военные объекты.

"Поэтому надо побыстрее выполнять задачи специальной военной операции и все это завершать нашей победой. Это негодяи и террористы, ничего не изменит их, кроме полного обнуления этого режима", – подчеркнул парламентарий РИА Новости.

В сложной ситуации ЛНР поддержали другие российские регионы. В частности, свою помощь предложили губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, слова соболезнования выразили главы многих субъектов страны.

Кроме того, глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале назвал представителей режима Зеленского "выродками".

"За этим подлым преступлением последует жесткий ответ. Херсонская область скорбит вместе с жителями Луганской Народной Республики. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Сил и мужества родным, медикам, спасателям и всем, кто сейчас работает на месте трагедии", – подчеркнул Сальдо.

Власти Украины ситуацию на момент публикации материала никак не прокомментировали.