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31 июля, 11:00

В мире

Гонки на быках прошли в Индонезии после сбора урожая риса

Гонки на быках прошли в Индонезии после сбора урожая риса

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Гонки на быках под названием "Паку-Джави" прошли в Западной Суматре в Индонезии. Соревнования устроили на рисовых полях после сбора урожая. Жокеям предстояло пробежать босиком позади быков, крепко держась за деревянный плуг, который выполнял функцию руля.

При этом участники должны были подстроиться под бег животного и сохранить равновесие на грязном поле. Победа досталась самому быстрому быку, жокей которого также пересек финишную черту первым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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