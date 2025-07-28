Второй тур Российской премьер-лиги завершился лидерством "Локомотива"

Второй тур Российской премьер-лиги завершился лидерством столичного футбольного "Локомотива", который на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 2:1. С таким же счетом победой "армейцев" завершился матч ЦСКА и "Ахмата".

Московский "Спартак" уступил калининградской "Балтике", а "Динамо" на домашнем поле в Москве со счетом 1:0 одержало победу над "Ростовом".

Тем временем российская теннисистка Мария Тимофеева вернется в топ-200 лучших ракеток мира. Она в финале турнира в Португалии обыграла Алину Корнееву. Встреча продлилась 1 час и 14 минут. Итоговый счет – 6:3, 6:0. До победы Тимофеева занимала 264-е место в мировом топе.

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