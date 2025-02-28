Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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28 февраля, 11:30

В мире

Новости мира: Папа Римский Франциск пошел на поправку

Новости мира: Папа Римский Франциск пошел на поправку

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Состояние Папы Римского Франциска улучшается. Об этом сообщили в Ватикане. Понтифик до сих пор находится в больнице, где лечится от пневмонии. Если положительная динамика продолжится, врачи готовы будут обновить прогноз на выздоровление через несколько дней. К этому моменту удалось побороть почечную недостаточность. О болезни Папы Римского стало известно 14 февраля.

Тем временем российские граждане на Маврикии не обращались за помощью из-за приближающегося циклона. Об этом сообщили в посольстве. Туристов попросили заранее связаться со своими агентами и уточнить, на какие дни перенесли вылеты, так как аэропорт закрыт. Погода на острове уже начала портиться. Волны накатывают на набережные, возможны разрушения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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