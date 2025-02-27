Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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27 февраля, 07:15

Политика

Новости мира: Трамп посоветовал Зеленскому оставить надежды на членство Украины в НАТО

Новости мира: Трамп посоветовал Зеленскому оставить надежды на членство Украины в НАТО

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Президент США Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому забыть о членстве страны в НАТО. Также Трамп заявил, что при заключении сделки по минеральным ресурсам Киев не получит значительных гарантий безопасности. При этом США вернут все ранее направленные Киеву деньги и даже "значительно больше".

Между тем в ночь на 27 февраля состоялся очередной обмен заложниками между Израилем и ХАМАС. Как сообщают СМИ, в секторе Газа Красному Кресту передали тела четырех израильтян. В свою очередь, на Западный берег реки Иордан прибыл первый автобус с освобожденными из израильских тюрем палестинскими заключенными, которых встречала толпа соотечественников. Всего в рамках соглашения об обмене планируется отпустить 625 палестинцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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