Новости мира: Трамп посоветовал Зеленскому оставить надежды на членство Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому забыть о членстве страны в НАТО. Также Трамп заявил, что при заключении сделки по минеральным ресурсам Киев не получит значительных гарантий безопасности. При этом США вернут все ранее направленные Киеву деньги и даже "значительно больше".

Между тем в ночь на 27 февраля состоялся очередной обмен заложниками между Израилем и ХАМАС. Как сообщают СМИ, в секторе Газа Красному Кресту передали тела четырех израильтян. В свою очередь, на Западный берег реки Иордан прибыл первый автобус с освобожденными из израильских тюрем палестинскими заключенными, которых встречала толпа соотечественников. Всего в рамках соглашения об обмене планируется отпустить 625 палестинцев.

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