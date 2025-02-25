Трамп опроверг сообщения о планах закрыть военную базу в Греции

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Президент США Дональд Трамп на брифинге после встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном опроверг сообщения о планах Вашингтона ликвидировать военную базу в Греции. Об этом сообщает Hellasjournal.

В ходе беседы журналисты попросили его прокомментировать информацию о намерении США закрыть военную базу в Александруполисе. Глава Белого дома обратился к министру обороны страны Питу Хегсету, который сказал, что таких планов нет. Затем Трамп ответил журналистам, что сообщение о закрытии базы неверное.

Позже представитель Пентагона опроверг принадлежность базы в Греции к США. По его словам, Вашингтон имеет доступ к объекту в соответствии с соглашением о взаимном оборонном сотрудничестве.

Как отметил спикер Минобороны США, база является "транспортным узлом, через который американское вооружение поступает в Европу и вывозится из нее". По его данным, американский транспортный персонал может прибывать на объект для управления периодическими поставками и отправками вооружения. Этот не тот объект, который Вашингтон мог бы закрыть, подчеркнул он.

Ранее греческая газета Dimokratia написала, что американский президент захотел ликвидировать военную базу в Александруполисе. Такое решение Трамп принял якобы после требования Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В конце января 2025-го госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио распорядился приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, в том числе Украине. В директиве, которая была отправлена всем дипломатическим и консульским учреждениям США, указано, что сотрудники Госдепа обязаны издавать распоряжения о прекращении работ по большинству действующих грантов на иностранную помощь.