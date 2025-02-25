Белый дом надеется, что встречи Трампа с Путиным и Зеленским пройдут очень скоро

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Американские власти рассчитывают, что президент США Дональд Трамп очень скоро встретится с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Мы ожидаем, что эти встречи состоятся очень скоро, особенно с президентом Зеленским", – заявила она в эфире Fox News.

Ранее Трамп выразил желание посетить Москву, однако 9 мая он считает ранним сроком для этого. Американский лидер планирует отправиться с визитом в Россию "в подходящее время".

В свою очередь, в Кремле отметили, что приглашение Трампа в Москву не означает, что он приглашен именно на празднование Дня Победы.

При этом РФ уже мог посетить спецпосланник президента США Стивен Уиткоф. Он высоко оценил свои встречи в России, заявив, что у него состоялась замечательная дискуссия с Путиным.