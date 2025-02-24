Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 21:37

Политика

Трамп назвал 9 мая ранним сроком для посещения Москвы

Фото: 123RF/americanspirit

Президент США Дональд Трамп выразил желание посетить Москву, однако 9 мая он считает ранним сроком для этого. Об этом сообщило агентство Reuters.

Трамп планирует отправиться с визитом в Россию "в подходящее время", передает СМИ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков после телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным и еще до встречи делегаций США и России в Саудовской Аравии говорил, что приглашение американского лидера в Москву не означает, что он приглашен на празднование Дня Победы.

При этом Москву уже мог посетить спецпосланник президента США Стивен Уиткоф. Он высоко оценил свои встречи в России, заявив, что у него якобы состоялась замечательная дискуссия с Путиным.

Трамп между тем заявил, что ведет серьезные переговоры с президентом России относительно завершения украинского конфликта. Также, по словам американского лидера, обсуждения ведутся и о крупных сделках по экономическому развитию, которые планируется заключить между Вашингтоном и Москвой.

Песков заявил, что в России видят стремление США понять причины конфликта на Украине

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика