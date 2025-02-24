24 февраля, 21:37Политика
Трамп назвал 9 мая ранним сроком для посещения Москвы
Фото: 123RF/americanspirit
Президент США Дональд Трамп выразил желание посетить Москву, однако 9 мая он считает ранним сроком для этого. Об этом сообщило агентство Reuters.
Трамп планирует отправиться с визитом в Россию "в подходящее время", передает СМИ.
Представитель Кремля Дмитрий Песков после телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным и еще до встречи делегаций США и России в Саудовской Аравии говорил, что приглашение американского лидера в Москву не означает, что он приглашен на празднование Дня Победы.
При этом Москву уже мог посетить спецпосланник президента США Стивен Уиткоф. Он высоко оценил свои встречи в России, заявив, что у него якобы состоялась замечательная дискуссия с Путиным.
Трамп между тем заявил, что ведет серьезные переговоры с президентом России относительно завершения украинского конфликта. Также, по словам американского лидера, обсуждения ведутся и о крупных сделках по экономическому развитию, которые планируется заключить между Вашингтоном и Москвой.
Песков заявил, что в России видят стремление США понять причины конфликта на Украине