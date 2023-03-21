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Принц Гарри и Меган Маркл потребовали королевских привилегий на коронации Карла III

Принц Гарри и Меган Маркл потребовали королевских привилегий на коронации Карла III

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Принц Гарри и Меган Маркл потребовали королевских привилегий на коронации Карла III. Во время церемонии они хотят находится на балконе Букингемского дворца вместе с остальными членами королевской семьи. Однако по протоколу это невозможно, так как супруги добровольно сложили все официальные полномочия.

Кроме того, Гарри и Меган недовольны тем, что в списке приглашенных нет их детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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