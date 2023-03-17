США изменили маршруты полета БПЛА после инцидента над Черным морем

США изменили маршруты полета своих стратегических БПЛА Global Hawk после инцидента с дроном в Черном море. Это следует из данных с портала Flightradar.

Как следует из треков полета, перед заходом в воздушное пространство Черного моря американский беспилотник пролетел над восточной частью Румынии. Ранее подобных маневров Global Hawk не совершал. Затем он отправился в сторону Крыма, однако не подлетел к полуострову ближе, чем на 150 километров.

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