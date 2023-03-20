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Новости мира: дефицит топлива возник во Франции из-за забастовки сотрудников нефтебаз

Новости мира: дефицит топлива возник во Франции из-за забастовки сотрудников нефтебаз

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Во Франции объявили вотум недоверия правительству

Во Франции протест против пенсионной реформы спровоцировал километровые очереди на заправках. Дефицит топлива возник из-за стачки сотрудников нефтебаз, которые бастуют вторую неделю. Поставки бензина и солярки со всех НПЗ заморожены. По меньшей мере, треть французских АЗС испытывают проблемы с топливом. Во Франции СМИ оперативно обновляют карты, на которых видно, где еще есть бензин и дизель.

В Казахстане на очередные парламентские выборы мужчина пришел с диваном, мухобойкой и пультом от телевизора. Так он хотел наглядно продемонстрировать, что пора сделать что-то важное для своей страны. Например, отдать голос на выборах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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