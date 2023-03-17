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Шоу-бизнес

Певец Shaman пригласил брянского мальчика Федора на свой концерт

Певец Shaman пригласил брянского мальчика Федора на свой концерт

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Концерт Shaman завершился в Crocus City Hall

Певец Shaman пригласил на свой следующий концерт мальчика Федора из Брянска. Десятилетний герой смог спасти двух девочек во время атаки украинских террористов в Брянской области, но сам был ранен.

Еще на выступление певца приедут мать и сестра мальчика и спасенные им пассажирки, обстрелянной злоумышленниками машины, а также дочь одного из погибших.

Подвиг Федора уже отметили на высшем уровне. Он получил медаль "За доблесть и отвагу". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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