Певец Shaman пригласил брянского мальчика Федора на свой концерт

Певец Shaman пригласил на свой следующий концерт мальчика Федора из Брянска. Десятилетний герой смог спасти двух девочек во время атаки украинских террористов в Брянской области, но сам был ранен.

Еще на выступление певца приедут мать и сестра мальчика и спасенные им пассажирки, обстрелянной злоумышленниками машины, а также дочь одного из погибших.

Подвиг Федора уже отметили на высшем уровне. Он получил медаль "За доблесть и отвагу". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.