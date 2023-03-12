Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:45

Общество

"Актуальный репортаж": два туриста отправились в экстремальное путешествие по льду Байкала

"Актуальный репортаж": два туриста отправились в экстремальное путешествие по льду Байкала

Москвичам рассказали о последних событиях в мире

Ледяной дождь прошел в Москве

Новости часа: Росгвардия задержала мужчину с оружием в школе на северо-востоке Москвы

Новости часа: ВСУ выпустили четыре натовских снаряда по Донецку

Два автобуса столкнулись на западе Москвы

Новости часа: число жертв землетрясений в Турции достигло почти 48 тысяч

Мобилизованный танкист из Красноярского края рассказал о своей подготовке

Новости часа: почти 70 тысяч детей прошли профосмотр за год в ДНР

Январские морозы вернулись в столичный регион

Два туриста отправились в экстремальное путешествие по льду Байкала. В день они преодолевают по полсотни километров, а кадрами походной жизни делятся в Сети.

Некоторые пользователи считают, что путешественники делают это ради внимания. А те не скрываю, что действительно хотят привлечь внимание – к проблемам тяжело больных детей, которым помогают в хосписе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоВиктория Крюкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика