"Актуальный репортаж": два туриста отправились в экстремальное путешествие по льду Байкала

Два туриста отправились в экстремальное путешествие по льду Байкала. В день они преодолевают по полсотни километров, а кадрами походной жизни делятся в Сети.

Некоторые пользователи считают, что путешественники делают это ради внимания. А те не скрываю, что действительно хотят привлечь внимание – к проблемам тяжело больных детей, которым помогают в хосписе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

