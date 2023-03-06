Россия готовит соглашения об упрощенном визовом режиме с 6 странами – МИД РФ

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В России готовятся соглашения об упрощенном визовом режиме с шестью странами. Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Так, по его словам, планируется заключить межправительственные соглашения с Индией, Сирией, Индонезией, Анголой, Вьетнамом и Филиппинами.

Ранее Иванов сообщал, что Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами, в том числе с Мексикой, Малайзией, Саудовской Аравией. По его словам, по достижении соответствующих договоренностей МИД России обязательно проинформирует общественность.

До этого сообщалось, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено ранее из-за пандемии коронавируса.

Число стран для безвизового въезда россиян может увеличиться

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