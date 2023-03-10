"Актуальный репортаж": зарубежные галереи сменили национальность русским художникам

Российским художникам поменяли национальность в американском музее. Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Архипа Куинджи, Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими художниками. При этом они родились в Российской Империи. О том, что в то время такой страны, как Украина, не существовало, зарубежные искусствоведы решили не рассказывать.

Российские законодатели объяснили поведение Метрополитен-музея специальным политическим актом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.