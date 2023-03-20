20 марта, 17:45В мире
Новая волна забастовок из-за пенсионной реформы произошла во Франции
Франция 20 марта погрузилась в новую волну забастовок. Протестующие перекрывают дороги и транспортные развязки, блокируют движение на автомагистралях.
Протесты вызвал законопроект о спорной пенсионной реформе, который власти Франции приняли без голосования в парламенте. Документ предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.
За два месяца в стране прошли уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями полиции с протестующими. Профсоюзы призвали к новой общенациональной манифестации против пенсионной реформы 23 марта.
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