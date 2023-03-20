Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 17:45

В мире

Новая волна забастовок из-за пенсионной реформы произошла во Франции

Новая волна забастовок из-за пенсионной реформы произошла во Франции

Сторонники Трампа вышли на улицы Нью-Йорка, чтобы поддержать экс-президента

Наводнение началось в пострадавшем от землетрясения Искендеруне

Карты российских банков начали принимать в Египте

Улицы турецкого города Искендерун затопило из-за подъема уровня воды в море

Миссия ШОС признала выборы в Казахстане прозрачными и демократичными

Верующие сообщили о захвате церкви УПЦ в Черновицкой области

Четыре человека погибли при крушении военного вертолета Ми-7 в Колумбии

Россиянам напомнили о дате вторжения США в Ирак в 2003 году

Атлантический саргассовый пояс стал двигаться к Мексиканскому заливу из Западной Африки

Франция 20 марта погрузилась в новую волну забастовок. Протестующие перекрывают дороги и транспортные развязки, блокируют движение на автомагистралях.

Протесты вызвал законопроект о спорной пенсионной реформе, который власти Франции приняли без голосования в парламенте. Документ предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

За два месяца в стране прошли уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями полиции с протестующими. Профсоюзы призвали к новой общенациональной манифестации против пенсионной реформы 23 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика