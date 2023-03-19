Новости часа: Песков оценил ситуацию с беспилотником США в Черном море

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Беспилотник над Черным морем доказывает вовлеченность США в конфликт против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

За последние два года в столице привели в порядок 600 территорий образовательных учреждений, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Аэропорт Сочи в воскресенье выполнил 39 рейсов после их массовой отмены из-за непогоды.