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Новости

16:35

Общество

Новости часа: Песков оценил ситуацию с беспилотником США в Черном море

Новости часа: Песков оценил ситуацию с беспилотником США в Черном море

Семьям сотрудников СВО помогают с оформлением льгот

Новости часа: Путин даст поручения по итогам своей поездки в Мариуполь

Владимир Путин даст ряд поручений после поездки в Мариуполь

Подтопления из-за половодья произошли уже в 18 регионах России

В Едином центре поддержки участников СВО помогли уже более чем тысяче семей

В некоторых водоемах Подмосковья зафиксировали подъем уровня воды

В Красногорске готовят к сносу горнолыжный комплекс "Снежком"

Москвичам рассказали о погоде 19 марта

Перенос рейса с Мальдив и прибытие Владимира Путина в Севастополь

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
Беспилотник над Черным морем доказывает вовлеченность США в конфликт против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

За последние два года в столице привели в порядок 600 территорий образовательных учреждений, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Аэропорт Сочи в воскресенье выполнил 39 рейсов после их массовой отмены из-за непогоды.

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