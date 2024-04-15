Новости мира: митинги против соглашения ВОЗ по борьбе с пандемией прошли в Японии

По Японии прошли масштабные протесты. Сотни тысяч человек вышли на улицы, чтобы высказаться против присоединения страны к глобальному соглашению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией. По мнению митингующих, это посягательство на суверенитет Японии, ведь ВОЗ, например, может ввести обязательную вакцинацию.

Срочное заседание Совета безопасности ООН по удару Ирана – парад лицемерия и двойных стандартов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, всем известно, что нападение на диппредставительство является по международному праву фактически объявлением войны. Накануне Иран провел авиаатаку по Израилю в ответ на удар по своему консульству в Сирии.

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