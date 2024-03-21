Новости регионов: фура врезалась в стену магазина в Железноводске

Фура врезалась в стену магазина в Железноводске. Грузовик протаранил здание и врезался в него так, что кабину смяло. Очевидцы отмечают, что во время столкновения фура зацепила другой грузовик меньшего размера. На место инцидента прибыли полиция и скорая помощь.

В Ленинградской области на реке Свирь и Свирской губе Ладожского озера взрывали лед. Специалисты ослабляют зимний покров на водоемах вручную перед весенним паводком. Это предотвращает стремительный подъем уровня вешних вод и защищает местное население от подтоплений. Всего за неделю планируют взорвать лед шести затороопасных участков.

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