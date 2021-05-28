Мишустин утвердил господдержку внутрироссийских чартерных рейсов

Москвичи смогут дешевле слетать на российские курорты. Внутри страны запускается программа чартерных рейсов с господдержкой. Ее утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Туроператорам, которые запустят чартеры, государство обещает возместить 50% расходов. Для этого турфирме нужно организовать не менее шести рейсов туда-обратно по одному маршруту.

Ростуризм уже сообщил о запуске чартеров на Сахалин. В ближайшее время планируется расширить программу и на другие регионы, которые могут быть интересны туристам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.