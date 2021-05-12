Мишустин призвал россиян активно прививаться от коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости сформировать коллективный иммунитет. В связи с этим он призвал россиян активнее прививаться от коронавируса.



"Уже свыше 24 миллионов человек прошли разные этапы вакцинации. Нам необходимо к концу года сформировать коллективный иммунитет", – сказал Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме.

Он отметил, что прежде всего прививки необходимы старшему поколению, которое наиболее уязвимо перед коронавирусом.

"Пожалуйста, позаботьтесь о себе и берегите своих близких", – заключил он.

Ранее Мишустин назвал 2021 год переломным в борьбе с COVID-19. Он отметил, что на данный момент обстановка в стране постепенно улучшается, хотя о полном восстановлении говорить пока рано, отметил премьер-министр.

До этого в России предложили начислять гражданам бонусы за прививку от COVID-19. С инициативой выступили в Общероссийском объединении пассажиров. Там предложили использовать программы лояльности для поощрения сделавших прививку.

Поощрение планируется ввести с 25 мая по 25 августа. Количество бонусов в пересчете на реальные деньги будет составлять от 500 до 5 000 рублей.