В Роспотребнадзоре призвали граждан привиться от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила категорическое несогласие с точкой зрения, согласно которой тем, кто не заболел COVID-19, не надо от него прививаться. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 1".

"Вирус очень коварен", – подчеркнула специалист.

Анна Попова напомнила, что весной человеческий иммунитет слабеет, поэтому его необходимо поддержать прививкой. Глава Роспотребнадзора уточнила, что сама вакцинацию от COVID-19 уже прошла, как и члены ее семьи.

В ведомстве ранее заявили о напряженной ситуации с коронавирусом в Москве. По данным Роспотребнадзора, показатели заболеваемости в столице превышают среднероссийские значения.

