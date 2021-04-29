Михалков рассказал о своем самочувствии после прививки от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Президент Московского международного кинофестиваля, режиссер и актер Никита Михалков сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Михалков отметил, что через три недели сделает повторный укол.
"Я только привился, результата пока не знаю. Могу по своему опыту сказать, что я вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность. Я стал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет – бог его знает, а раз так, то нужно вакцинироваться", – уточнил режиссер.
Он также добавил, что после прививки чувствует себя нормально.
Ранее сообщалось, что пожилые жители столицы, сделавшие прививку от коронавируса до 1 июля, смогут получить подарочную карту на одну тысячу призовых баллов или электронный сертификат в рамках программы "Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе".
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