В Минздраве рассказали, как обезопасить себя от COVID-19 на отдыхе в длинные праздники

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Главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева призвала россиян в майские праздники не терять бдительность и соблюдать меры безопасности, чтобы не заболеть коронавирусом.

"Думаю, что сейчас нельзя терять бдительность и обязательно помнить о том, что еще продолжают выявляться новые случаи коронавируса и мы еще все-таки находимся внутри этой эпидемии, как и другие страны", – сообщила Ткачева в диалоге с Москвой 24.

В первую очередь специалист рекомендует гражданам сделать прививку от COVID-19.





Ольга Ткачева главный внештатный гериатр Минздрава РФ Я бы посоветовала привиться, чтобы спокойно отдыхать и встречаться с близкими. Думаю, что в майские праздники будет такая возможность и в Москве продолжат работать какие-то пункты, где можно сделать прививку от коронавируса.

При этом Ткачева подчеркнула, что после первой инъекции иммунитет еще формируется, поэтому не стоит сразу расслабляться и думать, что организм в безопасности. "С другой стороны, даже и для привитых людей стопроцентной гарантии после вакцинации нет. Есть гарантия того, что течение болезни не будет тяжелым и сама вероятность заболеть ниже. Поэтому нужно продолжать соблюдать меры безопасности", – отметила специалист.





Ольга Ткачева главный внештатный гериатр Минздрава РФ Надо продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки. Особенно сейчас, когда люди начнут встречаться, ходить по магазинам. Если вы зашли в магазин, наденьте перчатки, а после выхода их сразу выбросите.

Ткачева порекомендовала выехать в майские праздники за город, чтобы иметь возможность погулять и заняться физической активностью, а заодно минимизировать риски заражения. "На даче можно двигаться и выходить на улицу, а с другой стороны, не надо контактировать с большим количеством людей", – подытожила специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал совет, куда лучше ехать отдыхать на майские праздники. По его прогнозу, теплая погода с температурой до 20 градусов установится в начале мая на юге Европейской России и юге Западной Сибири. Также хорошая погода ожидается в Томской, Омской и Новосибирской областях.