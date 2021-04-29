В Минздраве рассказали, как обезопасить себя от COVID-19 на отдыхе в длинные праздники

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Главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева призвала россиян в майские праздники не терять бдительность и соблюдать меры безопасности, чтобы не заболеть коронавирусом.
"Думаю, что сейчас нельзя терять бдительность и обязательно помнить о том, что еще продолжают выявляться новые случаи коронавируса и мы еще все-таки находимся внутри этой эпидемии, как и другие страны", – сообщила Ткачева в диалоге с Москвой 24.
В первую очередь специалист рекомендует гражданам сделать прививку от COVID-19.
При этом Ткачева подчеркнула, что после первой инъекции иммунитет еще формируется, поэтому не стоит сразу расслабляться и думать, что организм в безопасности. "С другой стороны, даже и для привитых людей стопроцентной гарантии после вакцинации нет. Есть гарантия того, что течение болезни не будет тяжелым и сама вероятность заболеть ниже. Поэтому нужно продолжать соблюдать меры безопасности", – отметила специалист.
Ткачева порекомендовала выехать в майские праздники за город, чтобы иметь возможность погулять и заняться физической активностью, а заодно минимизировать риски заражения. "На даче можно двигаться и выходить на улицу, а с другой стороны, не надо контактировать с большим количеством людей", – подытожила специалист.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал совет, куда лучше ехать отдыхать на майские праздники. По его прогнозу, теплая погода с температурой до 20 градусов установится в начале мая на юге Европейской России и юге Западной Сибири. Также хорошая погода ожидается в Томской, Омской и Новосибирской областях.
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