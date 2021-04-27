Вакцинацию от коронавируса завершили 7,7 млн россиян

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили 12,1 миллиона россиян, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.
По ее словам, 7,7 миллиона жителей России полностью прошли вакцинацию.
Всего в России произведено 28 миллионов комплектов доз вакцин от COVID-19, 17,4 миллиона из них выпустили в гражданский оборот.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. На сегодняшний день в стране зарегистрированы три вакцины – "Спутник V" Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор", "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН.
Ранее Голикова говорила об увеличении числа желающих привиться от коронавируса. Также она призвала россиян сделать прививку перед наступлением летнего сезона, чтобы обеспечить здоровье себе и своим семьям.
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