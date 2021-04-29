Попова заявила о возможном осложнении ситуации с COVID-19 осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому Роспотребнадзор предполагает осложнение ситуации осенью, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Чтобы этого не случилось раньше, Попова призвала соблюдать все требования властей, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ученые из университетов Хоккайдо и Осаки придумали метод, который позволяет быстро анализировать новые мутации коронавируса.
Он помогает сократить время исследования штаммов коронавируса с нескольких месяцев до двух недель. Как отмечается, это важно с учетом растущего числа пациентов инфицированных именно мутациями SARS-CoV-2. В Японии, например, на них приходится почти 80% всех случаев заражения.
Вирусологи сообщили, что заразность новых штаммов коронавируса может оказаться в шесть раз выше обычных. По мнению специалистов, один человек, подхвативший мутировавший вирус, может заразить более двух десятков.
Новые штаммы выявляются все чаще, поэтому медики напоминают, что лучшей защитой от них является вакцинация. По мнению замруководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяны Непомнящих, российский препарат "ЭпиВакКорона" эффективен против всех циркулирующих штаммов коронавируса.
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