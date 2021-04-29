В Роспотребнадзоре заявили о напряженной ситуации с COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Москве как напряженную.

"Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве характеризуется как напряженная", – указали в ведомстве.

По информации Роспотребнадзора, показатели заболеваемости в столице превышают среднероссийские значения.

Специалисты рекомендовали москвичам в целях личной безопасности провести предстоящие праздники дома и ограничить посещение массовых мероприятий.

"С 1 по 10 мая специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве будет усилен контроль в рамках мониторинговых обследований за выполнением на объектах противоэпидемических мероприятий с целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в Москве", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

За сутки в Москве выявили 3 215 новых случаев заражения COVID-19, скончались 56 пациентов. В России за последние сутки в 83 регионах подтвердили 9 284 новых случая коронавируса.

Как заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев, продолжительные выходные и нерабочие дни на майские праздники способствуют сдерживанию пика заболеваемости. Он также назвал этот период удачным моментом для получения прививки от коронавируса.

До этого главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила о возможном осложнении ситуации с COVID-19 осенью. Чтобы этого не случилось раньше, Попова призвала соблюдать все требования властей.

