В МИД напомнили россиянам об ухудшении ситуации с COVID-19 на зарубежных курортах

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян, планирующих поездки на зарубежные курорты, взвешивать риски заражения коронавирусом.

Она обратила внимание на ухудшение эпидемической ситуации на популярных у россиян туристических направлениях.

"На сегодняшний день эти риски уже перестали быть потенциальными. Посмотрите, что делается на действительно популярных туристических направлениях за рубежом: вводятся экстренные, дополнительные более жесткие меры, локдауны", – добавила Захарова.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбравшим местом отдыха курорты России. В своем обращении он напомнил, что каждый год миллионы россиян посещают иностранные курорты. Таким образом они спонсируют зарубежную туристическую инфраструктуру на десятки миллиардов рублей, которые могли бы остаться внутри страны и стать источником развития отечественных курортов.