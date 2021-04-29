Эксперт назвал возможную причину роста больных COVID-19 в России

Эксперт рассказал, с чем может быть связан рост заболевших коронавирусом в России

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал, с чем может быть связан рост заболеваемости коронавирусом в России. Об этом он поговорил с телеканалом Москва 24.

По словам эксперта, многие специалисты опасались, что рост численности больных по-прежнему возможен, несмотря на зафиксированный ранее спад.

"Сдержать эпидемию может только коллективный иммунитет, и достигли мы его или нет... Пока сказать очень сложно", – добавил Скулачев.

Он также отметил, что появившиеся накануне сообщения Bloomberg о том, что в России началась третья волна коронавируса, являются не более чем высказанными опасениями.

Продолжительные майские праздники – с 1 по 10 мая – вирусолог назвал фактором, который призван сдержать пик заболеваемости. Скулачев напомнил, что в выходные россияне не привязаны к общественному транспорту и меньше пересекаются с другими людьми.

Вирусолог также добавил, что однодневный скачок числа заболевших не является достаточно показательным.

"Количество положительных тестов за один день не говорит ни о чем. Просто может быть так устроены чисто какие-то социальные вещи... <...> Все побежали перед праздниками сделать тест по каким-то своим причинам. Вот пришла статистика. Она идет с неким опозданием, надо смотреть, как будет развиваться дальше, но я бы призвал не расслабляться", – подчеркнул представитель МГУ имени Ломоносова.

За сутки в Москве выявили 3 215 новых случаев заражения COVID-19, скончались 56 пациентов. В России за последние сутки в 83 регионах подтвердили 9 284 новых случая коронавируса.