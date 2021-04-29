Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Рост заболеваемости COVID-19 в столице вызван участившимися случаями несоблюдения масочно-перчаточного режима и низким спросом вакцинации среди москвичей, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы с вами говорили, что два инкубационных периода после отмены, и народ немного разболтался, а вакцинироваться не сильно торопятся. Даже в метро проводили рейды, это не просто так. Я думаю, это все с этим связано, и народ устал, конечно", – сказал он.
По словам эксперта, рост заболеваемости обычно проявляется в течение двух инкубационных периодов после послаблений. Малышев отметил, что повышенная заболеваемость может наблюдаться в течение нескольких дней.
Как ранее сообщил Оперштаб, в Москве за последние сутки было выявлено 3 215 случаев коронавируса. Показатель новых заболевших, превышающий 3 тысячи человек, в столице наблюдается впервые с 23 января.
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