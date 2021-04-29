Московские врачи вылечили от COVID-19 почти 990 тыс человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве госпитализировали 1 003 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

За 24 часа в столице выздоровели еще 1 954 пациента. Всего число горожан, переболевших COVID-19, увеличилось до 989 411.

За сутки в Москве выявили 3 215 новых случаев заражения COVID-19, скончались 56 пациентов.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки в 83 регионах выявили 9 284 новых случая коронавируса. Кроме того, в 1 204 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России подтверждено 4 796 557 случаев коронавируса. За сутки выздоровели 8 442 человека, за все время пандемии – 4 419 540 человек. Скончались от болезни за 24 часа 364 пациента, за все время – 109 731.