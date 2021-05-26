Пашаев прокомментировал новость о возвращении Ефремова в Москву

11:15
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал новость о его возвращении в Москву. Он заявил телеканалу Москва 24, что актер не может находиться в столице.
Ранее "Комсомольская правда" со ссылкой на источник сообщила, что Михаила Ефремова привезли в Москву давать показания по делу о наркотиках, и пока идет следствие, отпустили домой. Источник газеты утверждал, что ему разрешили гулять в пределах 1 километра от дома.
В то же время ТАСС со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний сообщает, что актер находится в колонии, его никуда не отправляли.
8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.
Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 года. Он отбывает срок в исправительной колонии в Белгородской области. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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