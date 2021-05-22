Мишустин назвал "Спутник V" одной из самых востребованных вакцин в мире

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Одной из самых востребованных вакцин в мире является препарат "Спутник V", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, данная вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня "Спутник V" зарегистрирован почти в семидесяти странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже официально сказать: "Спутник V" – одна из самых востребованных вакцин в мире", – заявил он на просветительском марафоне "Новое Знание".

Премьер-министр подчеркнул, что в начале пандемии многие не верили в возможности российских специалистов сделать такой научный прорыв.

"И здесь как раз важно было грамотно и доступно объяснить, почему эта вакцина защитит людей от вируса. Умение убеждать и представлять свои идеи – очень важные качества", – добавил Мишустин.

По его словам, таким качествам необходимо учиться тем, кто хочет изменить мир.

Ранее на данном марафоне Владимир Путин заявил, что Россия является страной уникальных возможностей для талантливого человека.

